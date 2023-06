Oggi, venerdì 2 giugno, in Seminario a Cremona si è tenuto l’incontro diocesano dei ministranti. Un pomeriggio di giochi, amicizia e nel momento di preghiera l’incontro con il vescovo Antonio Napolioni.



“Fate questo in memoria di me” è il tema scelto per l’incontro diocesano dei ministranti di quest’anno.L’appuntamento era rivolto a tutti i chierichetti delle parrocchie della diocesi, come occasione di incontro, riflessione e preghiera insieme.

