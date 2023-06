Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato la vittoria contro la Salernitana: “Questa partita ci fa capire che abbiamo un gruppo di ragazzi su cui si può contare, ora bisogna analizzare bene tutta la stagione, dalla squadra ai singoli. Per me il punto è questo, oggi bisogna fare un’analisi. Abbiamo fatto 20 partite e 4 di coppa con 20 punti in campionato e semifinale di coppa. Confermo che ho dei ragazzi seri e la conferma è venuta anche oggi. Noi abbiamo sbagliato due partite contro Udinese e Bologna, poi puoi perdere, ma giocandotela”.

Poi un commento su Ciofani: “Ha confermato di essere un grande uomo e calciatore. Un attaccante che gioca in Serie A ha dato soddisfazione ad un suo compagno. Ciofani io me lo porterei a casa, è un esempio anche per me. Da uno come lui devi pensarci bene prima di staccarti. Poi bisogna chiedere a lui quali siano le sue intenzioni”.

Sul futuro: “Bisogna fare un’analisi, poi puoi parlare d’altro. Prima bisogna capire quello che è stato fatto quest’anno, nel bene e nel male”.

Infine su Piatek: “Sono molto legato a lui. Dalla tv lo scelsi in mezzo a tanti attaccanti, lui nella nostra gestione fu l’unico giocatore in europa a fare gol in tutte le otto partite. Poi a gennaio fu ceduto al Milan”.

© Riproduzione riservata