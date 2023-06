La Cremonese si prepara a dire addio alla Serie A con la speranza e l’obiettivo che in realtà di semplice arrivederci si possa trattare.

La partita di stasera alle 21.00 contro la Salernitana chiude una stagione costellata da qualche errore di inesperienza e molti rimpianti, mitigata – solo in parte – dalla cavalcata in Coppa Italia.

In campionato, la sensazione è che bastasse poco di più per almeno riempire questo ultimo atto di un significato tangibile, di punti che avrebbero potuto tenere aperto uno spiraglio salvezza.

Davide Ballardini, da tecnico pragmatico quale è, però, ha chiarito che questa Cremonese ha i punti che si è meritata. Assunto tanto lapalissiano, quanto sostanziale e incontrovertibile.

Di fronte una Salernitana che da quando è arrivato Paulo Sousa ha perso solo due partite, infilando una serie di pareggi quasi senza soluzione di continuità che hanno permesso ai granata di festeggiare la permanenza in Serie A.

Alla Cremonese allora rimane il compito di un ultimo saluto sotto i riflettori dello Zini e della Serie A che possa rendere il giusto merito a quanti le sono sempre stati accanto.

Anche stasera lo Zini si prepara a riempirsi di nuovo, con gli ultimi tagliandi disponibili alle biglietterie dello stadio fino alle 19.00

Uno Zini pieno per Cremonese-Salernitana, per congedarsi dalla Serie A con un arrivederci e non con un addio.

M.T.

© Riproduzione riservata