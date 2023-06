Festa dell’Arma dei Carabinieri lunedì 5 giugno a partire dalle 10,30 in piazza del Comune in occasione della celebrazione del 209° anniversario di Fondazione. Anche quest’anno, similmente a quanto fatto lo scorso anno e a differenza di quanto avvenuto nel precedente decennio, si torna nella principale piazza del capoluogo, con la volontà di riaffermare la vicinanza dei carabinieri ai cittadini.

Oltre ad uno schieramento di formazione di militari saranno presenti anche rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i medaglieri e i labari delle associazioni combattentistiche.

Nel corso della manifestazione, sarà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma, il Generale di corpo d’armata Teo Luzi. Quindi interverrà il comandante provinciale, colonnello Giuliano Gerbo che ricorderà alcuni aspetti storici della figura del Carabiniere, con particolare riferimento al ruolo dell’Arma nella “guerra di resistenza” di cui ricorre quest’anno l’80esimo anniversario e farà il punto sui risultati operativi dell’Arma in provincia.

Verranno infine consegnate alcune ricompense ai militari del Comando Provinciale che si sono distinti in attività di servizio.

La volontà è quella di coinvolgere i cittadini in una giornata di festa partecipata: a rimarcarlo, anche la collaborazione con il coro di voci bianche di “Mousike”, composto dagli alunni delle Scuole Primarie della Città, accompagnato dall’orchestra giovanile di Cremona “Mousike”. Fra gli strumenti debutterà anche il violino “Santa Lucia” donato nell’ottobre scorso

dall’Academia Cremonensis per il 90° anniversario della Caserma Santa Lucia.

