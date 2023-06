La Cremonese chiude con grande orgoglio una stagione che purtroppo ha portato alla retrocessione in Serie B. I ragazzi di Ballardini con cuore e mentalità superano 2-0 la Salernitana premiando i tanti tifosi venuti comunque a sostenerli nonostante ci fosse ormai poco per cui lottare in questa stagione.

La partita si apre con una contestazione da parte della curva grigiorossa nei confronti di Giacchetta, con la richiesta di un progetto serio e trasparente per la prossima stagione. In campo è la squadra di Ballardini a rendersi pericolosa per la prima volta al 7’ con Buonaiuto che, dopo un ottimo doppio passo, calcia alto da posizione defilata. Al 12’ i padroni di casa perdono per infortunio Chiriches, il migliore in campo nei primi minuti, al suo posto dentro Bianchetti. La fortuna sicuramente non bacia la Cremonese che sei minuti dopo perde anche Galdames, al suo posto Castagnetti.

Al 26’ Buonaiuto conquista e trasforma un calcio di rigore, portando avanti i suoi dopo una fase piuttosto noiosa del match. Quattro minuti dopo grande chance per la Salernitana: Candreva calcia da fuori, il tiro viene deviato e diventa più che insidioso, ma Sarr è miracoloso nell’intervento. Poco dopo i granata sfiorano ancora con la gran botta di prima intenzione di Coulibaly dal limite, ma la palla sfiora il palo.

La ripresa si apre ancora con la contestazione da parte della curva grigiorossa che lancia fumogeni in campo e costringe il direttore di gara ad interrompere il match per circa 5 minuti. Succede davvero poco nei minuti successivi, fino al 68’ quando Piatek, tutto solo, è libero di stoppare un pallone a pochi metri dalla porta difesa da Sarr, ma sbaglia l’aggancio. Al 75’ è Valeri a provarci direttamente da calcio di punizione, ma la sua conclusione rasoterra termina di poco a lato.

Poco dopo Piatek si presenta solo davanti a Sarr ma sbaglia il passaggio per Candreva vanificando un’enorme chance. All’88’ la Cremonese trova addirittura il 2-0 con una magia di Tsadjout che, da posizione defilata, batte Ochoa con un delicatissimo e raffinato tiro a giro. Al 90’ è ancora Tsadjout a cercare la via della rete, ma il suo tiro questa volta viene bloccato in due tempi dal portiere messicano.

I 3 punti conquistati allo Zini servono a poco a livello di classifica, ma sicuramente sono un messaggio positivo per programmare il futuro. La Cremonese chiude a testa alta una stagione difficile.

Simone Guarnaccia

