Una puntata speciale quella della trasmissione Rai “A sua Immagine”, dedicata alla “Forza della Vita”, andata in onda questa mattina domenica 4 giugno su Raiuno. Papa Bergoglio per la prima volta è entrato in uno studio televisivo e ha incontrato alcuni protagonisti di iniziative di servizio verso gli ultimi, tra le quali quella del cremonese Nicolò Govoni (leggi QUI), direttore esecutivo di Still I Rise.

Ma la prima delle storie di positività raccontate ha visto al centro un altro cremonese, il casalasco Fausto Desalu, oro olimpico nella staffetta alle ultime Olimpiadi di Tokyo. “Un ragazzo nato in Italia da immigrati della Nigeria; cresciuto con l’amore della mamma perchè il papà lo ha abbandonato a tre anni”, così lo ha introdotto la conduttrice Lorena Bianchetti. “E poi per fortuna sono arrivati anche due nonni, Rita e Roberto, che lo hanno ‘adottato ‘, hanno ha creduto in lui e hanno contribuito a quella formazione all’amore che gli ha cambiato la vita”. Sono seguite le immagini della vittoria a Tokyo e poi sono state le parole dell’atleta a descrivere le emozioni di quel giorno oltre alle difficoltà incontrate da ragazzo. Quindi, le testimonianze di Rita e Roberto, per i quali Fausto “è quasi un figlio, è un ragazzo da imitare”.

La storia di Desalu ha fatto da introduzione all’intervento di papa Francesco, che ha parlato della gratuità dell’amore, del sacrificio e delle sofferenze trasformate in stimoli per raggiugere l’obiettivo di una vittoria tanto prestigiosa.

E’ seguito un siparietto tra lo stesso Desalu, in collegamento dal campo di atletica di Parma e il Santo Padre: “Buongiorno, tutto bene?”, ha detto Fausto. “Tutto bene, sono ancora vivo!” la risposta di Bergoglio, uno scambio di un minuto e mezzo, sufficiente però per essere ripreso da diverse testate web. “Vorrei ringraziarla – ha poi aggiunto l’atleta – per quello che fa tutti i giorni e le chiedo di non smettere mai quello che sta facendo, perchè sta ispirando tantissime persone e tantissime generazioni”. Grazie, la semplice risposta del Papa. gb

