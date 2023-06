Doppio successo del Crema 1908 che conquista la seconda edizione della Cremona Youth Cup sia nella categoria Giovanissimi Under 15 che nella categoria Allievi Under 17. I nerobianchi hanno la meglio rispettivamente di Sported Maris e Luisiana. Per l’Under 15, si tratta del bis, dato che avevano sollevato il trofeo anche lo scorso anno.

Nella cornice del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Cremonese, ad aprire il pomeriggio delle finali della manifestazione è stata la gara della categoria riservata ai più giovani. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato solo dal gol allo scadere di De Maio, il Crema 1908 ha legittimato il successo sulla Sported segnando altre tre reti nella ripresa con Raimondi, Zani e Cicaré.

Proprio Raimondi ha ricevuto il premio “Gianluca Vialli” per il miglior marcatore, mentre il compagno Zani è stato eletto miglior giocatore della manifestazioni. Al poritere della Sported Sardi – che non ha disputato la finale perché indisponibile – il riconoscimento – per il migliore estremo difensore. Un premio offerto dal gruppo Goalkeepers Cremona e dalla scuola Poriteri Lab1. Un omaggi è stato consegnato dal delegato cremonese della Federazione alla terna arbitrale della sezione di Cremona composta dal direttore di gara Albertoni e dagli assistenti Cosenza e Pizzamiglio.

A Ripaltese e Casalbuttano, invece, il premio Fair Play in memoria del dott. Rosario Gentile offerto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e consegnato a Ripaltese e Casalbuttano dal dott. Luigi Vezzosi in rappresentanza dell’associazione e della famiglia del dott. Gentile. Le due squadre si sono rese protagoniste di una splendida iniziativa di fratellanza sportiva, celebrando sul campo in occasione dei due incontri di campionato la nascita del gemellaggio in memoria dell’ex calciatore Paolo List.

Combattuto, invece, l’ultimo atto dell’Under 17 dove il Crema si è imposto 3-2 su una Luisiana che ci ha provato fino alla fine senza trovare il pareggio. I nerazzurri sono andati in vantaggio con De Gradi, poi i nerobianchi si sono portati sul 3-1, prima che ancora De Gradi accorciasse le distanze. Il Crema non è riuscito a chiudere il match, mentre la Luisiana ha sprecato alcune buone occasioni per completare la rimonta.

A fine gara, premiati Cristian Maltagliati e Stefano Marturini della Luisiana rispettivamente come miglior capocannoniere e miglior portiere (premio sempre realizzato in collaborazione con Goalkeepers Cremona). Stefano Taina della Sported Maris è stato invece eletto miglior giocatore del torneo. Annunziato Scopellitti (presidente della sezione AIA di Crema) ha consegnato l’omaggio alla terna proprio della sezione di Crema, composta dall’arbitro Zuccotti e dagli assistenti Stefano Otta e Paolo Otta.

