Domenica 11 giugno ricorre la solennità del Corpus Domini. Ad annunciarlo è il sito della Diocesi. Il giovedì precedente (8 giugno), come consuetudine, il vescovo Antonio Napolioni presiederà l’Eucaristia in Cattedrale. La celebrazione, cui sono invitati in particolar modo i sacerdoti e i fedeli della città di Cremona, avrà inizio alle ore 21.

Al termine dell’Eucaristia partirà la processione con il Santissimo Sacramento. Dietro la Croce, si disporranno i fedeli; seguiranno i religiosi, i ministranti, i sacerdoti concelebranti e, sotto il baldacchino, il Vescovo che reggerà l’ostensorio. Infine le autorità cittadine con il Gonfalone della città.

Il corteo, attraversata piazza del Comune, percorrerà per largo Boccaccino proseguendo poi in via Mercatello, corso Mazzini, piazza Roma (lato sud), via Gramsci, piazza Stradivari e via Baldesio, facendo quindi ritorno in piazza del Comune per accedere nuovamente in Duomo. Dagli altoparlanti disseminati lungo il percorso i fedeli potranno unirsi alle preghiere e ai canti proposti dal Coro della Cattedrale diretto da don Graziano Ghisolfi.

La processione si concluderà nuovamente in Cattedrale dove il vescovo impartirà la solenne benedizione eucaristica.

