Mercoledì 7 giugno alle 18.30 al Circolo Arci di via Speciano 4, ultimo appuntamento di “Tre incontri per parlare di diritti”, organizzati dal Circolo Arcipelago, Cremona Pride, Articolo 3 Politica in movimento. Si parlerà di lavoro e di diritti con Maria Teresa Perin della CGIL di Cremona e con Massimo Balzarini di Articolo 3.

Sarà presente Fabrizio Aroldi, autore del libro Per un lavoro dignitoso.

Durante l’incontro si parlerà anche della Manifestazione nazionale del 24 giugno a Roma con l’appello lanciato da Maurizio Landini a tutte le associazioni democratiche.

