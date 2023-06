I bambini della scuola dell’infanzia Giardino di Costa Sant’Abramo protagonisti di una mattina speciale, dedicata all’ambiente e al rispetto del verde che li circonda. L’istituto ha partecipato quest’anno al progetto “Green School” (progetto a livello nazionale), prima con la formazione dei docenti e poi con momenti più pratici per i bambini che, anche con uscite mirate, hanno imparato a conoscere e rispettare il territorio e a prendersene cura. Mercoledì mattina i piccoli coinvolti si sono recati al parchetto di Costa Sant’Abramo per ripulirlo dai rifiuti, con grande amore e dedizione. 39 i bambini presenti e 5 insegnanti (la coordinatrice scolastica Cecilia Lena, Morgana Ghisoni, Susanna Aglio, Elisa D’Auria e Medea Merola) il cui lavoro è stato ufficialmente riconosciuto con l’attestato di “Scuola Green” in categoria B. Fband

