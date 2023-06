Si chiude il 9 giugno la rassegna concertistica “Università in Concerto 2023”, il ciclo di tre eventi curato dal Comitato Concerti “Francesco Attanasi”, con “Dipartimento in Musica”, la consueta maratona musicale in scena presso il Palazzo Raimondi (Corso Garibaldi, 178), sede del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia. Gli spazi del meraviglioso edificio cremonese, che usualmente ospitano lezioni e convegni universitari, in questa occasione verranno inebriati dalla mattina al pomeriggio dalle note delle esibizioni musicali, che vedranno protagonisti gli studenti del dipartimento. Tutti i concerti della giornata sono ad ingresso libero.

La lunga giornata musicale in dipartimento si apre alle 10.30, con Giuliana de Luca e Francesco Bonanno (voce e synth), che eseguono brani tratti dal cantautorato siciliano: Cu ti lu dissi di Rosa Balistreri, ‘A finestra di Carmen Consoli e Mesopotamia di Franco Battiato. Dal clima caldo della Trinacria, il fil rouge del cantautorato continua a scorrere con Emanuele Cristini e Francesco Bonanno, in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e Felicità di Lucio Dalla.

Alle 11, l’atmosfera diventa fiabesca con l’esibizione di Lorenzo Giustozzi e Federico Ercoli al pianoforte, che eseguiranno a quattro mani Petite Suite di Debussy e Ma Mère l’Oye di Ravel. Dopo la pausa pranzo, si riprende alle 14 con William Limonta al pianoforte, che trasporterà il pubblico in un viaggio tra l’Ottocento e il Novecento bergamasco, eseguendo il Divertimento in Fa di Giovanni Simone Mayr, il capriccio Ne m’oublies pas di Tommaso Alary, Improptu di Napoleone Maffezzoli, Chant d’amour di Mario Tarenghi, il Minuetto di Alessandro Marinelli, la Barcarola e la Gavotta, tratte dall’operetta Il Cantore Danese di Daniele Maffeis.

Il ricco programma pomeridiano continua alle 15 con Federica Rasi al pianoforte, che eseguirà da solista la Toccata in Mi bemolle di Khachaturyan, lo Studio op. 135 n. 5 in Si bemolle minore di Marco Enrico Bossi, e tre movimenti della Sonata n. 2 op. 64 “The Fire Sermon” di Rautavaara (Molto allegro, Andante assai e Allegro brutale), e in duo con Paolo Bertinelli due movimenti dell’op. 27 Pupazzetti di Alfredo Casella (Marcetta e Berceuse), il Neige tratto da Due pezzi op. 7 per pianoforte a quattro mani di Louis Durey, e la Sonata per pianoforte a quattro mani di Poulenc.

A conclusione della lunga maratona musicale, la flautista Erica Parodi eseguirà la Fantasia n. 11 in Sol maggiore di Georg Philipp Telemann, Danza degli Spiriti Beati per due flauti e pianoforte di Christoph Gluck con Teresa Repetti (flauto) e Federica Rasi (pianoforte), il Duetto n. 1 op. 27 di Carl Stamitz con Ester Schievano (flauto), e infine Maya per due flauti e pianoforte di Jeremiah Clarke con Ester Schievano e Federica Rasi, con il quale si chiude la stagione musicale di “Università in Concerto 2023”, salutandoci con un arrivederci al prossimo anno.

