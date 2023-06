Assemblea dell’Ordine provinciale degli Ingegneri per l’approvazione del Bilancio, oggi pomeriggio nella sede dell’associazione professionisti di via Palestro. Un’occasione speciale in quanto l’appuntamento ordinario cade in concomitanza con i festeggiamenti per il centenario della fondazione dell’ordine in Italia. Presenti per l’occasione i consiglieri del Consiglio nazionale Felice Monaco e Ippolita Chiarolini, intervenuti dopo i saluti del presidente dell’Ordine cremonese Giorgio Faciocchi.

Tra gli ospiti, il cavaliere Giovanni Arvedi, ingegnere honoris causa, a cui si deve uno dei più importanti cantieri cittadini, il recupero dell’ex caserma Manfredini a sede del Politecnico e studentato; il presidente degli Industriali cremonesi Stefano Allegri e il prorettore del Politecnico Gianni Ferretti.

Nella sede dell’Ordine, una mostra che ripercorre i primi passi dell’istituzione.

