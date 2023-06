“Vogliamo che sia un pomeriggio nel segno del sorriso. Quello, bellissimo e indimenticabile, che Camilla ci ha sempre regalato, quando frequentava l’agrinido. E quello che vorremmo donare, con la nostra vicinanza e con un gesto di solidarietà, alle famiglie che affrontano la difficile prova della malattia di un figlio”. Gianna Balestra, titolare della Fattoria didattica Maghenzani – Agrinido Piccoli Frutti, racconta con queste parole la domenica speciale che ci si prepara a vivere al Boschetto di Cremona, in via Malcantone 16/d.

“Un sorriso per amico, un sorriso per Camilla”. S’intitola così il pomeriggio benefico, organizzato per domenica 11 giugno, dalle ore 16.30, dedicato al ricordo di Camilla Vezzoni, bimba di 5 anni volata in cielo nel dicembre 2022 a Piadena Drizzona. Una bimba bellissima, dal sorriso dolce e felice, costretta, con i suoi cari, ad affrontare la prova ingiusta dell’operazione al cuore e della leucemia.

“Quando nel dicembre scorso Camilla è venuta a mancare abbiamo pensato subito di dar vita a una giornata dedicata a lei – spiega Gianna -. E sarà una giornata di sorrisi, perché Camilla era una bambina tanto tanto sorridente. Così la vogliamo ricordare”.

L’ingresso è libero, senza prenotazione, con contributo libero a favore di A.B.E. (Associazione Bambino Emopatico), associazione che ha aiutato Camilla e la sua famiglia durante tutto il percorso affrontato. L’evento è patrocinato dal Comune di Cremona.

Il programma prevede dalle ore 16.30 le “Storie animate in cargo”, a cura de “Il Laboratorio, Piccola Biblioteca di Cremona”. Ci saranno anche i laboratori naturali e sensoriali, a cura della Fattoria Didattica Maghenzani, che coinvolgeranno bambine e bambini di tutte le età, insieme a genitori e nonni. Il tutto, immersi nel verde della campagna, circondati dagli animali della fattoria.

Parola d’ordine: sorridere. Alla vita, alle persone belle, al coraggio, alla solidarietà che si esprime con la vicinanza a chi soffre e con un gesto generoso a sostegno dell’associazione che supporta le famiglie messa alla prova.

“L’augurio che rivolgiamo a questa iniziativa importante e preziosa è che domenica tantissime persone accolgano l’invito dell’azienda Maghenzani – sottolinea Coldiretti Cremona – partecipando a questo pomeriggio di ricordo e di sorrisi, e donando all’Associazione Bambino Emopatico”.

