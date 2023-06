Sono ultimati i lavori nello stabile dell’ex Ovs, di fronte alla Prefettura e alla Provincia, in corso Vittorio Emanuele: aprirà uno store cinese. Si rincorrevano da settimane le voci di un ingresso di un negozio gestito da cinesi ma ora pare essere davvero ufficiale. Il negozio occuperà solo una parte del grosso stabile, diviso di fatto in due parti: sarebbe (condizionale a ora è ancora d’obbligo) già stata affittata anche l’altra parte, a una catena non nota di abbigliamento. Ancora tutto fermo invece nell’ex negozio di Zara, che la proprietà avrebbe già affittato. Ma il negozio, in questo caso, occuperà solo il piano superiore. Il piano inferiore sarà magazzino.

