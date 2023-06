Un milione di euro tra risorse del comune e fondi intercettati dal Pnrr per far fare un salto nel futuro all’asilo nido Stella Stellina: a Soresina è tutto pronto per il via ai lavori di ammodernamento ed efficientamento dei circa 700 metri quadri della struttura datata anni 70 di via de’ Berenzani.

“La visione di questa amministrazione comunale – spiega l’assessore ai lavori pubblici Fausto Ruggeri – persegue due obiettivi: la rigenerazione urbana, che comprenderà anche palazzo Vertua, e l’attenzione al futuro, che comprende mondo scolastico e persone con fragilità”. Il cantiere all’asilo nido aprirà ad inizio settimana prossima, senza impattare sul servizio erogato per 32 bambini e che dà lavoro a 9 dipendenti.

“Da gennaio stiamo valutando come fare a non mettere in difficoltà le famiglie ed entro sabato completeremo il trasloco dei materiali utili alle attività dei piccoli dall’asilo nido ad aule adeguate nella scuola elementare – precisa Laura Galbignani, assessore ai servizi sociali -. Da domani quindici volontari saranno all’opera per terminare il passaggio”.

Il nuovo nido temporaneo negli spazi della primaria ha già l’ok di Ats e Vigili del Fuoco. A ottobre il previsto ritorno nel rinnovato nido Stella Stellina: “L’edificio verrà ammodernato con pareti modulari che permetteranno di modificare gli spazi in base alle esigenze. Verranno cambiati i serramenti e la pavimentazione, tutto in ottica efficientamento energetico”: spiega Pierluca Piccioni, del gruppo di ingegneri che ha realizzato il progetto. Il collega Giovanni Losi aggiunge: “I lavori comprenderanno il miglioramento sismico dell’edificio, che essendo datato anni ’70 necessita di adeguamento”.

“Il milione di euro complessivo dell’investimento – chiosa Giuliano Andrea Lorenzetti, urbanista del comune di Soresina – è suddiviso equamente tra amministrazione comunale, che mette a terra 500mila euro di risorse, e fondi derivati dal Pnrr, altri 500mila euro circa”. Tre mesi e mezzo la durata prevista dei lavori, che permetteranno all’asilo nido Stella Stellina di poter accogliere fino a 50 bambini: per dirla con Ruggeri “un investimento sul futuro”.

Simone Arrighi

