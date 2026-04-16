Svelata ufficialmente la nuova Mezza Maratona di Cremona in programma il 20 settembre

Presentata ufficialmente la nuova Mezza Maratona di Cremona, che andrà in scena il prossimo 20 settembre, con partenza alle ore 9. Una nuova sfida che, a livello di messa a punto, ha richiesto quattro mesi di duro lavoro, dopo il cambio degli organizzatori.

La Mezza Maratona sarà organizzata per la prima volta da Stradivari Team. Fondamentale la collaborazione con le società podistiche cremonesi Marathon Cremona, 3C, Cremona Corre, Triathlon Duathlon Cremona e Run to Me.

Massimo Ghezzi, presidente Stradivari Team, ha dichiarato: “Tanto è il lavoro fatto in questi mesi. Siamo partiti esattamente a metà gennaio. Siamo riusciti a creare il logo, il nuovo sito, stiamo sviluppando il percorso. Grazie a tutta la città e alle società sportive cremonesi, siamo riusciti a partire e con il loro sostegno il 20 settembre 2026 andrà in scena la Mezza Maratona di Cremona”.

Determinante anche il supporto del main sponsor dell’evento Autotorino. Plinio Vannini, presidente di Autotorino, ha commentato: “Per noi è un piacere e un onore essere sponsor di una manifestazione così importante. Lo sport è da sempre nel dna della nostra azienda, assieme alla voglia di competere, di migliorarsi, di confrontarsi e di crescere”.

Anche il Comune di Cremona sarà al fianco della manifestazione, garantendo il supporto della Polizia Locale. Il percorso sarà una novità assoluta e verrà presentato ufficialmente a fine maggio. Oltre alla Mezza Maratona competitiva, sono in programma anche la StraCremona (10 km non competitiva) e la Family Run da 6 km.

Ervano Vicini, presidente Marathon Cremona, ha detto: “Mi sento di ringraziare chi ha organizzato la Mezza di Cremona, perché mi ha fatto innamorare della corsa e, come me, tantissime altre persone. Adesso si volta pagina, noi siamo pronti per organizzare questo evento, sicuramente molto sentito. Ci tenevo in modo particolare che non finisse così. Devo ringraziare Massimo Ghezzi, perché è stato lui a dare l’energia necessaria per mandare avanti questa manifestazione molto importante per Cremona e per noi podisti”.

La Mezza Maratona di Cremona affiancherà anche l’iniziativa “Cuore in Salute” dell’Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati di Cremona, con una raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione.

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