La Fondazione Italiana Ambiente ha organizzato la prima Giornata dell’Ambiente Pulito, un evento aperto alla partecipazione attiva dei cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati, strade, piazze, angoli di città, parchi urbani, sponde di fiumi e spiagge.

L’evento si è svolto nel Comune di Castelleone e ha visto la presenza attiva di oltre 30 persone, compresi alcuni volenterosi bambini. La Fondazione si è premurata di fornire ai partecipanti t-shirt, guanti, pinze, sacchi e di garantire l’organizzazione dell’evento.

In accordo con l’Amministrazione comunale, la raccolta si è svolta in varie parti del territorio comunale, così che il maggior numero di ambiti del paese non risultassero scoperti. Tanto l’entusiasmo, ma parecchio anche il raccolto: 41 sacchi per un totale di circa 360 kg di rifiuti oltre ad alcuni ingombranti.

Alla mattinata hanno aderito anche i “Volontari dell’Ambiente di Soresina”, Presidente Arch. Rita Bonizzoni: “Una bella giornata di partecipazione attiva. Con grande entusiasmo il nostro gruppo ha aderito a questa giornata promossa dalla FIA. L’auspicio è quello di rafforzare la collaborazione per poter garantire la maggior partecipazione dei cittadini e assicurare così, in discarica, una notevole quantità di rifiuti che l’inciviltà umana continua a riversare nell’ambiente. Piccole azioni per grandi risultati”.

All’evento è intervenuto anche il Sindaco di Castelleone, Pietro Fiori: “Un grandissimo grazie al Presidente Fabio Bertusi e ai volontari della FIA che hanno voluto dedicare questa mattinata ecologica a Castelleone coinvolgendo tanti ragazzi e genitori castelleonesi. Pulire l’ambiente è un grande gesto perché educa le nuove generazioni al senso civico e a prendersi cura della Città mettendosi in gioco in prima persona. L’iniziativa di oggi segna l’inizio di una forte collaborazione che, come abbiamo già programmato, continuerà nel tempo: la disponibilità della FIA è un ulteriore motivo di riconoscenza”.

Fabio Bertusi, Presidente della Fondazione Italiana Ambiente: “Un grazie sincero a tutti i volontari per il loro impegno ma, soprattutto, per il loro esempio. L’attenzione verso il nostro territorio passa anche attraverso gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dai rifiuti dispersi o abbandonati.

Ogni cittadino può fare del mondo un posto migliore ed oggi molte persone, con dedizione, hanno dato il loro contributo importante a questo fine così nobile. Il ringraziamento sincero alle Amministrazioni Comunali e Provinciali, per aver patrocinato l’iniziativa”.

© Riproduzione riservata