Sede Avis teatro questa mattina, domenica 11 giugno, dell’evento cremonese in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Presente anche il dott. Enrico Carlino che ha parlato della sua esperienza di donatore.

Il presidente della sezione Giuseppe Scala ha commentato: “È un momento importante per ricordare a tutta la cittadinanza che il sangue è un tessuto essenziale che non si trova in nessun altro posto se non attraverso il dono delle persone: è necessario che le persone maturino la consapevolezza che quando c’è bisogno di sangue lo trovano perché ci sono dei donatori che volontariamente si offrono per donarlo”.

Servizio di Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata