Lo scrutinio è terminato a notte fonda per le elezioni del consiglio della società più antica di Cremona. Un voto all’insegna del cambiamento per la canottieri Baldesio che ha visto sfilare un numero record di soci nel palazzetto della società dove erano state installate urne e cabine.

1.325 i votanti, oltre un terzo dei soci che sono circa 3.300, con 3 schede bianche e 1 nulla.

E’ stato Matteo Monfredini CEO di Growens spa il più votato con 644 preferenze, alla sua prima esperienza di consiglio. Era candidato per la lista “Insieme per la Baldesio” che è riuscita a far eleggere 7 volti della sua squadra.

Oltre a Monfredini proposto per la delega all’amministrazione, sono entrati Lorenzo Fumagalli per il tennis (639 voti), Riccardo Gualazzi per canoa e palestra (560), Stefano Sivelli per impianti e manutenzione (515), Andrea Rossi per calcio e bar (502), Alberto Guadagnoli, in precedenza al tennis, ora candidato alla presidenza (409) e Giancarlo Romagnoli per il canottaggio (372). Tre di loro appartenevano già al consiglio precedente, oltre a Guadagnoli, anche Romagnoli e Rossi.

Accanto a loro entreranno in consiglio due candidati della lista concorrente, Federico De Stefani che si era candidato per il nuoto (511) e Fabio Mirri (491) che si proponeva per il canottaggio.

In occasione della prima convocazione del consiglio verranno ufficializzate le deleghe e il nome del presidente, subito dopo si dovrà preparare e presentare il nuovo bilancio preventivo, tema su cui si era interrotto il mandato del precedente consiglio dopo che i soci avevano bocciato le proposte.

Non sono stati eletti (tra parentesi i voti ricevuti):

Francesco Sanfelici (363)

Massimiliano Mondini (338)

Paola Arisi (332)

Rossella Torchio (313)

Paolo Marcenaro (291)

Federico Fasani (283)

Maurizio Mazzolari (270)

Maurizio Baldini (268)

Alberto Caporali (265)

Alberto Lancetti (248)

Marco Montagni (185)

