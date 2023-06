Una sparatoria ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, ha visto coinvolto anche un giovane residente nel Cremasco.

Nella tarda serata di ieri, sabato 10 giugno, in un locale del centro bergamasco era in corso una festa di indiani dato che uno di loro era da poco diventato padre.

Poco dopo le 23.00 nel locale si è presentato un gruppo di connazionali e ne è nata una lite culminata con l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.

A rimanere ferito un uomo di 35 anni residente nel Cremasco, colpito al petto da un proiettile.

Il 35enne è stato quindi caricato su un’auto per essere trasportato in ospedale, ma durante il tragitto gli accompagnatori hanno fermato un’ambulanza che ha quindi preso in carico l’uomo trasportandolo d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il residente nel Cremasco sarebbe in gravi condizioni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, con gli inquirenti che non escludono un regolamento di conti.

