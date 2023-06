Con le riflessioni domenicali si chiude una settimana interlocutoria in casa Cremonese. Il club grigiorosso deve però iniziare a programmare la prossima stagione di Serie B.

Una stagione delicata, in cui la Cremo dovrà ripartire dopo la delusione della retrocessione maturata al termine dell’ultimo campionato.

Certamente l’impatto con la Serie A è stato tosto, ma l’obiettivo è far sì che sia stato anche istruttivo.

Per iniziare a ragionare a fondo sugli interventi che interesseranno la rosa, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite, è necessario sciogliere il nodo allenatore.

Da questo punto di vista, il club non ha dubbi: la firma di Davide Ballardini copre il club grigiorosso sia sotto il profilo formale, ma anche tecnico.

Il ravennate, pur arrivato in una situazione di classifica difficile, è riuscito a portare a casa punti importanti, per quanto non sufficienti ad evitare la retrocessione.

Le parti sono in attesa di un confronto che possa appianare i dubbi su cui il tecnico sta ragionando e che dovrebbe avere luogo nei prossimi giorni.

Un faccia a faccia franco, che possa essere il preludio alla partenza del nuovo corso tecnico senza che vi siano zone d’ombra sulla rotta da seguire.

Per questo la Cremonese, che sotto contratto ha ancora anche Massimiliano Alvini, finora non si è mossa concretamente per sondare altri allenatori.

Se da un lato, quindi, la Cremonese si sente tutelata dall’avere sotto contratto un tecnico che considera valido, dall’altro il timore è che possa ripetersi lo scenario per certi versi simile a quello che ha coinvolto Fabio Pecchia all’indomani della promozione in Serie A.

