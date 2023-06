Leggi anche: 01 Giu 2023 Il castelleonese Daniele Tornelli

il 10 giugno sarà diacono

Nella mattinata di sabato 9 giugno nella Cattedrale di Lugano il castelleonese Daniele Tornelli, del Seminario diocesano missionario Redemptoris Mater di Lugano, uno dei centri di formazione teologica del Cammino Neocatecumenale voluti da Papa Giovanni Paolo II per raccogliere le vocazioni provenienti dal Cammino Neocatecumenale per formare presbiteri per la nuova evangelizzazione, è stato ordinato diacono.

Daniele ha visto nascere la sua vocazione nel Cammino Neocatecumenale, presso la parrocchia di Sant’Ilario in Cremona, e molti fratelli del Cammino, in particolare quelli della sua comunità, lo hanno accompagnato in questa giornata: un pullman è partito da Cremona e ha raggiunto la Svizzera. Per la comunità di Castelleone, insieme alla famiglia, erano presenti il parroco don Giambattista Piacentini, il vicario don Matteo Alberti e i due diaconi permanenti: Angelo Papa e Mario Pedrinazzi.

Con a don Daniele sono stati ordinati diaconi don Daniele Furlan e don Davide Santini, del Seminario diocesano San Carlo, e quattro diaconi permanenti: Davide Adamoli, Bruno Corsini, Claudio Marazzi e Luca Turlon. A presiedere la celebrazione è stato l’amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, mons. Alain De Raemy.

Dopo la celebrazione, la festa è proseguita con un pranzo in un ristorante italiano. La giornata si è quindi proseguita con la celebrazione dell’Eucarestia, in cui don Daniele ha proclamato il Vangelo e tenuto la sua prima omelia. L’Eucarestia ha segnato il culmine della festa e ha visto la partecipazione corale dei presbiteri della diocesi di Lugano e di Cremona con le comunità di Lugano e di Sant’Ilario.

Per Castelleone questo 10 giugno resterà una data da ricordare. Infatti, dopo l’ordinazione diaconale di don Daniele, in serata un altro importante appuntamento: nella Cattedrale di Cremona l’ordinazione presbiterale di don Alex Malfasi, anch’egli originario di Castelleone, con la partecipazione anche del vescovo De Raemy, legato a uno degli ordinandi cremonesi.

