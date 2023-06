Finiscono le lezioni ma non le collaborazioni sul Territorio, per gli studenti dell’indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera dell’IIS “L. Einaudi”.

Dopo aver preparato e servito il rinfresco per i settanta invitati alla Caserma Santa Lucia di viale Trento e Trieste, in occasione della festa dell’Arma dei Carabinieri – guidata dal colonnello Giuliano Gerbo -, questa domenica, 11 giugno, si sono di nuovo rimboccati le maniche ed hanno curato il servizio della “Giornata del donatore di sangue”, organizzata nella sede Avis di via Massarotti, per tracciare il bilancio annuale delle attività e premiare gli iscritti con più donazioni.

Nel complesso, i due eventi hanno coinvolto una trentina di alunni, insieme ai prof Giuseppe Micocci e Cristian Fusco (Cucina), Cristiana Pisani (Sostegno), Filomena Quintavalle (Economia aziendale), Dionisi Zoppi (Sala), impegnato in entrambe le manifestazioni, con gli allievi Giada Bulgari, Jonathan Corongiu, Cecilia Dennunzio, Rebecca Mazzini.

