La Festa del Salame torna a Cremona dal 6 al 8 ottobre 2023. Come di consueto, la manifestazione sarà organizzata da SGP Grandi Eventi, società che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi a taglio enogastronomico.

L’evento sarà interamente dedicato alle produzioni di salame in tutte le sue forme e declinazioni, con un ricco calendario di appuntamenti e incontri culturali per una tre giorni all’insegna del buon gusto, ma durante la quale non mancheranno incontri culturali, ospiti illustri, interviste e premiazioni.

Saranno presenti intrattenimenti adatti a tutti, disfide gastronomiche, show-cooking, degustazioni, ma anche laboratori per i più piccoli, e numerosi appuntamenti musicali con marching band e tanto altro, per scoprire le bellezze di Cremona accompagnate dalla musica e dai profumi dell’insaccato più amato d’Italia.

Uno degli appuntamenti del calendario cremonese più attesi e più apprezzati, sia dai visitatori che dagli addetti ai lavori, che da tutta Italia si daranno appuntamento a Cremona per un fine settimana di gusto e divertimento.

“Questo evento unico nel suo genere – dicono gli organizzatori – è interamente dedicato al salame, uno dei prodotti più amati della nostra tavola e per il quale l’Italia è celebre in tutto il mondo, grazie anche alla moltitudine di tipologie, ricette e preparazioni che caratterizzano non solo i vari territori ma anche le singole aziende produttrici. Non un unico prodotto quindi, ma un prodotto unico”.

Il festival gastronomico si articolerà nel centro storico cremonese che si animerà di sapori e profumi, accompagnati da un ricco calendario di iniziative collaterali, che per questa edizione si arricchirà di appuntamenti curiosi come i salami sonori, o il maxi salame di torrone dall’aspetto similare ad un vero e proprio salame ma con il caratteristico gusto dolce del torrone ai frutti di bosco e mandorle.

Gli amanti della buona tavola, nei tre giorni dedicati al salame, potranno trovare produzioni artigianali provenienti da tutte le regioni italiane, con preparazioni, ricette e ingredienti tradizionali, ma anche inaspettati e sorprendenti.

La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e da Confartigianato Imprese Cremona, vanta il patrocinio del Comune di Cremona ed è realizzata con il contributo di Regione Lombardia.

© Riproduzione riservata