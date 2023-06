Sono circa 200 le fattorie didattiche presenti nelle campagne lombarde che possono accogliere durante l’estate i bambini con giornate o settimane a loro dedicate. Lo evidenzia la Coldiretti Lombardia nell’annunciare la riapertura dei campi estivi in campagna con la fine delle lezioni in classe. Otto strutture sono presenti anche in provincia di Cremona: le aziende Maghenzani di Cremona, Apiflor di Pescarolo ed Uniti, Del Cortese e Sant’Alessandro di Soncino, La Sorgente di Montodine, Il Campagnino di Pessina Cremonese, Ca’ de Alemanni di Malagnino e Ca’ Bianca di Castelverde.

“La risposta che riceviamo alla proposta del centro estivo è sempre carica di entusiasmo – testimonia Gianna Balestra, titolare dell’azienda agricola Maghenzani, che a Cremona accoglie la fattoria didattica e sociale, nonché l’agrinido Piccoli Frutti -. I bambini non vedono l’ora di trascorrere l’estate in fattoria didattica e i genitori sono interessati a far vivere ai figli un’esperienza diversa dal solito. I piccoli vivranno il nostro centro estivo tutto in una prospettiva di ricerca, di esplorazione. In primo piano ci sarà l’orto, dove scoprire tutte le verdure di stagione, le piante aromatiche, i piccoli frutti. Ci saranno l’incontro con gli animali della fattoria e le passeggiate immersi nel verde, con attività e momenti dedicati all’osservazione della natura”.

Le fattorie didattiche in Lombardia – precisa Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo e per l’ambiente promossa da Coldiretti – sono aziende agricole agrituristiche autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile. Nelle fattorie didattiche – spiega Terranostra – si impara “facendo”, attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. Nelle fattorie didattiche – continua Terranostra Lombardia – i più piccoli vanno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto sensoriale, ma nella scuola in campagna i piccoli ospiti imparano anche a cucinare, mungono le mucche nella stalla o danno da mangiare ai pulcini e agli animali da cortile, senza dimenticare i laboratori del gusto. L’obiettivo – afferma la Coldiretti Lombardia – è quello di educare le giovani generazioni ad una maggiore attenzione e sensibilità rispetto ai temi ambientali, oltre che formare dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno.

L’elenco completo delle strutture che propongono campi estivi aderenti a Terranostra Lombardia è disponibile sul sito https://terranostralombardia.it

