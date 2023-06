Spesso quando si pensa ai rally o alle corse automobilistiche in generale vengono in mente auto sportive o modificate per arrivare a delle prestazioni perfette per una determinata tipologia di strada, non è il caso della Carbage Run, un viaggio di cinque giorni attraverso le strade europee, a bordo di auto rottame che proprio nella serata di giovedì 15 giugno ha fatto una tappa a Cremona al Camping Parco al Po. Le vetture, molte di queste “truccate” con firme, adesivi e colori sgargianti, devono rispettare delle regole ben precise: Il valore complessivo non deve superare 500 euro e la macchina deve avere almeno 20 anni. Per il Campeggio è stata l’occasione di lavorare e confrontarsi con un turismo particolare.

Nelle interviste il fondatore della “Carbage Run” francese Bram Eigenraam e Giusy Brignoli del Camping Parco Al Po

