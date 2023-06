Una mostra celebra i 120 anni dell’Automobile Club Milano

“Centovent’anni in movimento”. È il titolo della mostra fotografica inaugurata a Milano, in Corso Venezia 43, che ha dato il via ai festeggiamenti per i 120 anni dell’Automobile club milanese. Una grande escursione storica, dal bianco e nero al colore, dalla nascita della mobilità di massa alle grandi pagine del motorsport che sono state scritte in Lombardia.

