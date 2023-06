Nella serata di giovedi 15 giugno nell’aula consiliare del Comune di Pieve San Giacomo il Consigliere Marcello Ventura ha incontrato una nutrita schiera di sindaci del territorio oltre al “padrone di casa” Maurizio Morandi erano presenti il sindaco di Cella Dati Fabrizio Lodigiani, di Cicognolo Angelo Bergamaschi, di Malagnino Donato Losito, di Pozzaglio Biondo Caruccio, di Casalmorano Pietro Vezzini e di Vescovato Antonio Conti.

Ad aprire l’assemblea è stato proprio il sindaco di Pieve San Giacomo Maurizio Morandi che ha subito sottoposto a Ventura le urgenze maggiori dei comuni presenti come la difficoltà per i piccoli centri abitati di ottemperare agli iter burocratici previsti per accedere ai fondi del PNRR, all’assenza di una cabina di regia adeguata per il contenimento e l’eradicazione delle nutrie ed infine è stata evidenziata la scarsa considerazione della Regione verso i piccoli comuni specie per quanto concerne l’accesso ai bandi regionali.

In merito alle questioni sollevate Ventura ha sottolineato la necessità di fare una sintesi tra tutti i comuni dell’area cremonese affinché questa possa avere un peso maggiore agli occhi dei vertici regionali nonché di creare una cabina di regia provinciale per il problema delle nutrie a condizione che si costituisca a livello regionale un piano nutrie chiaro e con maggiori risorse economiche per la risoluzione del problema. Infine, ha assicurato che prenderà in carico urgentemente la questione legata ai fondi del PNRR.

A margine della riunione dichiara il Sindaco Morandi: “Sono soddisfatto per questo confronto franco tra le amministrazioni del circondario e il Presidente Ventura, quello di stasera è un segnale importante di attenzione della Regione verso i territori più piccoli e ci auguriamo che si possano avere delle risposte e soluzioni concrete ai nostri problemi”.

Speculare il commento di Ventura che afferma: “L’incontro di stasera sarà il primo di una serie di incontri con i sindaci del territorio per ascoltare le loro esigenze e richieste, è importante che sappiano che sono e sarò sempre a loro disposizione come ho promesso in campagna elettorale. Mi sono già attivato per dare una risposta concreta alle loro necessità e ho anche apprezzato l’apertura verso la mia proposta di creare un’area di rappresentanza omogenea dei comuni del cremonese”.

