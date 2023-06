Partecipato confronto sui temi economici nel pomeriggio di lunedì 19 giugno alla Magic Pack di Gadesco, azienda leader nella produzione di vaschette per alimenti. L’europarlamentare Massimiliano Salini, l’assessore regionale Guido Guidesi, il presidente degli Industriali cremonesi Stefano Allegri, hanno illustrato i possibili scenari di sviluppo per le imprese del territorio lombardo, alla luce delle normative europee, in particolare quelle di natura ambientale.

Il servizio di Giovanni Palisto

