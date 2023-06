A fine partita coach Demis Cavina è euforico al termine di una gara che ha sancito il ritorno della Vanoli in Serie A1 dopo una stagione in cui erano già state sollevate Supercoppa e Coppa Italia.

“Non ero consapevole dei mezzi – ha esordito -, sapevo che questa era una squadra che poteva crescere e dare di più del valore di partenza”.

Un successo passato dal lavoro: “La squadra ha lavorato tanto per crescere, siamo cresciuti tanto, abbiamo avuto anche delle sfortune ma da queste sfortune siamo diventati ancora più forti e ancora più compatti”.

Non mancano le dediche: “Non è banale dopo una retrocessione: era importante per la piazza, per Aldo (Vanoli, ndr), per la società e il tifo. Siamo molto contenti perché abbiamo regalato una pagina di storia: non solo il triplete ma anche tanto entusiasmo”

“Gli ultimi 5’ – ha detto sulla gara – eravamo in apnea, però siamo stati bravi anche oggi giocato con la giusta intensità difensiva”.

Infine una battuta sul futuro: “Non si smette mai di pensare, chiaramente ci rilassiamo due minuti poi penseremo al futuro, ma è incredibile quello che abbiamo fatto”.

Intervista di Lorenzo Scaratti

