Andrà avanti fino alla fine dell’anno la raccolta di firme promossa dalla Cisl per introdurre anche in Italia un rappresentante dei lavoratori nelle governance delle aziende in base a quanto previsto dall’articolo 46 della Costituzione. L’intervista a Dino Perboni, Segretario Generale della Cisl Asse del Po.

Servizio di Giovanni Palisto

