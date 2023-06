Lunedì 3 luglio, alle ore 17:30, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149 – Cremona), si terrà un incontro in preparazione della Festa del Volontariato cremonese in programma domenica 1° ottobre 2023.

Il Comitato Promotore della Festa, composto da Comune di Cremona, CSV Lombardia Sud ETS e Forum Provinciale del Terzo Settore, invita i rappresentanti degli enti del Terzo Settore del territorio a partecipare all’appuntamento per condividere alcune riflessioni in merito a contenuti e modalità di realizzazione della Festa nonché per ricevere informazioni su organizzazione ed iscrizioni.

Il tradizionale evento festivo, consolidata occasione di incontro tra il modo dell’associazionismo e la città, tornerà nelle piazze del centro dopo tre anni di assenza. Un’assenza dovuta sia alla pandemia – che ha imposto la sospensione della manifestazione nel 2020 – sia alla scelta di proporre la manifestazione, nei due anni seguenti, in alcuni quartieri della città.

L’esperienza nei quartieri, accompagnata da una costante riflessione sui temi della prossimità, del vicinato, della cura della comunità condotta nell’ambito del Laboratorio Territoriale del Volontariato “Piccole cose per grandi relazioni”, si connette con l’obiettivo dell’edizione di quest’anno della Festa: “mettere in piazza” il volontariato come valore e fondamento per la costruzione di “futuro”. In questa prospettiva la Festa si fa luogo di incontro tra le generazioni, tra l’esperienza delle associazioni e la freschezza delle nuove forme di volontariato giovanile.

Volontariato, giovani, prossimità per partecipare consapevolmente allo sviluppo della comunità. Per informazioni e per partecipare all’incontro del 3 luglio è possibile scrivere all’indirizzo festavolontariatocremona@gmail.com.

