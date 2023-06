Aiutare i cittadini a differenziare correttamente le confezioni di cibo ricevute attraverso il servizio di Deliveroo e sostenere i ristoratori nella scelta di imballaggi riciclabili. E’ questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione e informazione che sarà avviata in città da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Linea Gestioni, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cremona, grazie ad un accordo firmato dal General Manager di Deliveroo Italy, Matteo Sarzana, e il Direttore Generale di Linea Gestioni, Claudio Benelli.

Protagonista della campagna sarà il sacchetto speciale – realizzato per l’occasione da Deliveroo e Linea Gestioni – che i ristoranti aderenti all’iniziativa utilizzeranno non solo per le consegne , ma anche per ricordare e mettere a disposizione dei cittadini cremonesi tutte le informazioni utili per differenziare correttamente le confezioni ricevute ordinando online.

Sul sacchetto, infatti, i consumatori troveranno un QR code da scansionare per consultare le indicazioni necessarie per separare correttamente quanto ricevuto e ridurne l’ingombro. Nel corso dell’iniziativa, inoltre, tutti i ristoranti partner di Deliveroo in città riceveranno, attraverso comunicazioni digitali, una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery, aiutando così i cittadini a fare una raccolta differenziata ancor più accurata.

“Siamo felici di estendere la nostra collaborazione con il Gruppo A2A ad una città così importante come Cremona, grazie a questo accordo firmato con Linea Gestioni. Siamo da sempre impegnati nella diffusione e promozione di stili di consumo sostenibili e capaci di contribuire alla tutela ambientale. Anche a Cremona vogliamo continuare a sostenere il settore della ristorazione, non solo attraverso nuove opportunità di crescita e lavoro, ma anche sotto il profilo della sostenibilità e della transizione ecologica” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy.

“La collaborazione con Deliveroo a Cremona è finalizzata a migliorare ulteriormente la raccolta differenziata della città” ha dichiarato Claudio Benelli, Direttore Generale di Linea Gestioni. “Nei territori in cui operiamo, siamo impegnati quotidianamente a promuovere l’economia circolare

sia attraverso i servizi erogati sia attraverso attività di sensibilizzazione. Questa nuova campagna di comunicazione in collaborazione con Deliveroo è un importante strumento, che consentirà ai cittadini e alle attività di ristorazione di Cremona di differenziare di più e meglio, con particolare riferimento agli imballaggi dei pasti ordinati online”.

© Riproduzione riservata