Dal 16 maggio scorso ad oggi, in auto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio numerosi centri urbani, sono presenti anche i vigili del fuoco di Cremona: 45 le unità impegnate a prestare aiuto nei territori in emergenza. In particolare, il Comando di Cremona è attivo con diverse squadre e tipologie di soccorso: rischio acquatico, posto di comando avanzato, movimento terra e mezzo anfibio. Attualmente i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle zone alluvionate con il personale del nucleo GOS (movimento terra).

