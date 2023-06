Gherardo Mazza, imprenditore agricolo di Spino d’Adda, è il nuovo Presidente di Terranostra Cremona, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti. E’ quanto ha deciso l’Assemblea elettiva dell’Associazione, riunita presso l’agriturismo Colombarotto a Corte de’ Frati.

Classe 1974, cuoco contadino titolare dell’agriturismo “La Fraccina” di Spino d’Adda, Gherardo Mazza è stato eletto con voto unanime e rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente, è stata designata Elisa Mignani, titolare dell’agriturismo “Il Campagnino” di Pessina Cremonese. Nel nuovo Consiglio di Terranostra Cremona sono stati eletti anche Paolo Riseri (il Presidente uscente, che ha confermato l’impegno ad affiancare e supportare i nuovi eletti), Maria Paglioli e Alberto Chizzolini. Segretario di Terranostra Cremona è Giacomo Maghenzani. L’Assemblea ha indicato anche il nuovo collegio dei revisori e i probiviri.

Il rinnovo dei vertici dell’Associazione si è svolto con la presenza del Direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono. In collegamento c’era Valeria Sonvico, Segretaria di Terranostra Lombardia.

L’appuntamento è stato occasione per trarre un bilancio rispetto alle attività di Terranostra nel quinquennio appena concluso, ma ha anche offerto alle aziende agrituristiche presenti una serie di approfondimenti su alcuni temi di grande interesse e attualità. Tra le tematiche affrontate, sono stati richiamati i principali adempimenti previsti dalla normativa per le attività agrituristiche, si è fatto il punto sulla situazione del pagamento della tassa rifiuti, si è proposto un “vademecum” utile alle aziende in tema di controlli. Il Presidente uscente Paolo Riseri e il Segretario Giacomo Maghenzani hanno richiamato contenuti e risultati dei “gruppi di lavoro” su tematiche quali normativa, promozione, didattica. Da rimarcare l’attività del gruppo di lavoro “didattica”, che ha portato alla pubblicazione di una guida dedicata ai temi della sostenibilità, in cui è possibile conoscere gli Agriturismi di Terranostra che nella nostra regione fanno attività didattica ed in particolare quelli che hanno aderito ad un progetto ambizioso di sensibilizzazione e riflessione critica sui temi dello sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La finalità è di rafforzare la consapevolezza degli ospiti sul proprio ruolo attivo nel contribuire a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che riguardano le dimensioni della vita umana e dell’intero Pianeta.

Si è parlato anche del valore dell’agricoltura sociale. E dell’impegno di promuovere l’attività agrituristica in terra cremonese, attraverso i social, la presenza nelle trasmissioni televisive locali e nazionali, le iniziative sul territorio in sinergia con il mercato di Campagna Amica. C’è stato modo di scorrere insieme il sito di Terranostra Lombardia che ospita la vetrina di tutte le nostre realtà agrituristiche.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – ha detto Gherardo Mazza nel suo primo intervento da Presidente –. Volentieri mi metto a disposizione, per proseguire insieme a tutti voi nella strada già intrapresa, volta a fare sempre più rete per valorizzare il territorio e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari e i nostri servizi”. Mazza ha ringraziato il Presidente uscente Riseri, per il lavoro svolto e per la disponibilità nel porre la propria esperienza a supporto dei nuovi eletti. Tutti gli interventi hanno sottolineato il valore della formazione per gli operatori ed hanno confermato quanto Terranostra creda e investa nell’agricoltura sociale e nella didattica che, insieme a ospitalità e ristorazione, hanno segnato il punto di forza delle aziende agrituristiche nell’importante ripresa seguita al difficile periodo della pandemia.

“Gli agriturismi sono custodi delle tradizioni alimentari nel tempo, con menù locali a base di prodotti di stagione a chilometro zero – evidenzia il Direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono – ma negli ultimi anni l’offerta di servizi si è ampliata: accanto a quelli tradizionali, quali ristorazione e alloggio, infatti se ne sono affiancati altri come degustazione, passeggiate ed escursioni, fattorie didattiche, corsi, fattorie sociali. Siamo orgogliosi di questa realtà che, anche in provincia di Cremona, ha tantissimo da offrire. Grazie all’impegno di Terranostra, contribuiamo a far crescere un turismo di qualità, che ricerca la bontà del cibo, i sapori tipici, l’accoglienza familiare, e nel contempo è attento alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche del nostro territorio”.

