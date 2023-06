Un tunisino di 27 anni è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Cremona con l’accusa di cessione di sostanze stupefacenti. Arrivato in Italia da pochi mesi, il giovane era stato notato in atteggiamenti sospetti nel corso di uno dei tanti servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Era stato tenuto sotto controllo e spesso era stato visto mentre si recava in un’area verde vicino a piazza Risorgimento per poi incontrarsi con alcune persone.

In quello stesso luogo ieri mattina attorno alle 11,30 il 27enne si è fermato pochi secondi, poi è tornato in piazza Risorgimento dove ha effettuato uno scambio con un’altra persona. Entrambi sono stati immediatamente fermati e l’acquirente ha confermato di aver comprato una dose di cocaina a 50 euro. Addosso al tunisino è stata trovata un’altra dose, mentre in una siepe sono state trovate circa 50 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute. Erano nascoste all’interno di una confezione di plastica dentro un giubbino in pelle.

Il 27enne, con alle spalle un precedente specifico a Padova, è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività della Mobile è il risultato dell’incremento dei controlli disposti dal questore nel periodo estivo contro lo spaccio in ambito cittadino.

Sara Pizzorni

