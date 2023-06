Il 24 giugno la Scuola Materna San Giovanni ha organizzato, come da tradizione in occasione della ricorrenza di San Giovanni patrono del paese e della scuola, l’apericena sotto le stelle. La partecipazione riservata alle famiglie dei bimbi che frequentano l’Infanzia e la Primavera è stata davvero importante, quasi 150 persone tra adulti e bambini si sono ritrovati in una magica atmosfera per salutare gli amici alla fine dell’anno scolastico. Per festeggiare il Santo Patrono è stata allestita l’apericena nel giardino della scuola materna, tra stelle brillanti di carta lucida mosse dal vento, musica per i bimbi, nastrini colorati sul cancello di ingresso e tanti palloncini che hanno fatto impazzire i bimbi mentre li alzavano al cielo in un gioco davvero divertente.

Sono stati preparati cibi di cucina fredda come torte salate, frittate, legumi conditi, riso con pomodorini e giardiniera, molti tipi di torte a cura del personale o delle loro mamme e per chi voleva associare del buon vino, un bianco frizzante molto apprezzato dai presenti. I bimbi sono stati serviti in tavoli predisposti solo per loro per dare la possibilità di godersi un momento conviviale di piena libertà con gli amici di tutto l’anno scolastico. Un simile successo che ha visto la partecipazione di Don Massimiliano impegnato anche a gonfiare i palloni consegnati ai bimbi è stato possibile solo grazie all’impegno di alcune persone che hanno lavorato per giorni all’iniziativa. Tra queste la Direzione della scuola vuole ringraziare in particolare Sabrina che durante l’anno scolastico cura i bimbi nel posticipo, la cuoca Carmela, le maestre Danila e Serena, la volontaria Tiziana e Patrizia, componente del comitato di gestione, senza la cui instancabile opera la festa non sarebbe stata possibile. Alla fine della serata ci sono stati i saluti di chi inizia una nuova vita alla scuola primaria e di chi invece si ritroverà a settembre per un nuovo anno scolastico. La nostalgia è stata soltanto mitigata dal fatto che quasi tutti i bimbi dai 3 ai 6 anni frequenteranno comunque il Centro Estivo organizzato anche quest’anno dalla scuola dal 3 luglio all’undici agosto e che è partito con il botto, con il pienone per tutto il mese di luglio senza più alcun posto disponibile. Nel mese di agosto invece c’è ancora un numero limitato di posti (chi intende usufruirne può contattare la scuola al numero di telefono 0523823496 o al numero di cellulare 3299561423).

Le famiglie avranno anche la possibilità di accedere ai voucher regionali ottenendo fino a 300 Euro a figlio nei limiti di 100 Euro a settimana, in virtù del fatto che il Polo San Giovanni ha ottenuto l’accreditamento come gestore del centro estivo. Anche in questo caso è possibile avere ulteriori informazioni o sul sito del Comune o telefonando direttamente alla Scuola Materna. Il tema dell’estate 2023 è: “I 5 elementi della natura più luce”. La responsabile del progetto sarà la coordinatrice Danila Pezzoni, la maestra Barbara Ragozzino ha dato il suo indispensabile contributo, le maestre Marina Barbieri e Serena Russo saranno le responsabili operative per tutto il periodo. Le maestre verranno aiutate da diversi volontari, saranno sempre attente a fare percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico-creative, attività motorie, laboratori di manipolazione di materiali e altri laboratori.

