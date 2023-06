Il caldo c’è, la gente che curiosa fra gli stand pure, tutto come al solito sembrerebbe e invece non proprio: quest’anno la tradizionale Fiera Merceologica di San Pietro si svolge a Cremona in una sola giornata, domenica, e non per l’intero weekend come accadeva nelle scorse edizioni.

Le bancarelle oggi, domenica 25 giugno, sono tornate ad animare viale Po, dove resteranno allestite fino a mezzanotte: per moltissimi cremonesi è un appuntamento irrinunciabile, che idealmente sigla l’avvio dell’estate in città.

C’è chi si aggira di prima mattina per trovare gli articoli più interessanti, qualcuno invece arriva per pranzo in modo da assaggiare piatti tipici di altre zone d’Italia come la porchetta di Ariccia, qualcun altro infine fa capolino verso sera abbinando ‘le vasche’ in fiera a un giro al Luna Park.

Il prossimo appuntamento è con lo spettacolo pirotecnico, giovedì 29 giugno alle 22:30, quando i fuochi illumineranno il cielo di Cremona per circa 20 minuti.



