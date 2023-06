Tempo una ventina di giorni e se non ci saranno sorprese, sarà rinnovato il direttivo dell’aeroclub del Migliaro. Per domenica 16 luglio alle 10 infatti è stata indetta nell’aula didattica l’elezione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri, come da statuto hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi all’aeroclub di Cremona, non è ammesso il voto per delega.

Dimissioni inaspettate quelle di Aurelio La Monica, che il 20 giugno con una lettera indirizzata ai soci ha spiegato le motivazioni di questa decisione dovute in particolare a divergenze emerse con una parte del Consiglio Direttivo, non imputabili all’operazione Prometeon Tyre Group. Intenzione dei soci è quella di trovare un presidente il prima possibile, evitando così il commissariamento.

