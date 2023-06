Gentile direttore,

negli anni, il numero degli ambulanti durante la fiera di San Pietro è andato calando e così quest’anno si è ritenuto di dimezzare la loro presenza alla sola domenica. Peccato. Perché la tradizione della fiera di San Pietro si è ridotta così? Senza alcuna presunzione, provo a dare una spiegazione con un piccolo contributo.

Sicuramente bisogna diminuire il costo del plateatico per gli espositori e migliorare l’aspetto urbanistico:

– Largo Moreni, con aiuole in ciottoli difficili da manutenere e poco estetici;

– il tabellone turistico luminoso è spento;

– pali in cemento da rimuovere.

– siepi sui lati del viale Po da rinfoltire.

– Piazza Cadorna poco illuminata;

– accendere i faretti della fontana;

– il totem è solo un inutile pugno in un occhio

– i cartelli segnaposti auto luminosi sono spenti.

La fiera di San Pietro si dovrebbe rinnovare anche dal punto di vista commerciale: ora è poco più di una copia del mercato bisettimanale che si tiene in città. Bisogna ricreare le peculiarità, le particolarità. Salvaguardare la tipicità e la specificità dell’evento. Si dovrebbe trovare un modo per aggiustare il tiro. Se si rimane nello stato attuale, non si andrà molto lontano e sarebbe un peccato.

© Riproduzione riservata