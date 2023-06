I pericoli della strada sempre in agguato per gli utenti deboli. Nel 2022 35 pedoni coinvolti e feriti in scontri con veicoli, 14 nei primi 5 mesi del 2023. Confermata la tendenza anche per i ciclisti: lo scorso anno 90 coinvolti con 80 feriti, oltre 40 nel 2023 di cui 36 feriti. In aumento i feriti su bici elettriche e monopattini. Le interviste a Luca Iubini e Alessandro Guarneri.

Servizio di Giovanni Palisto

