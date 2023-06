Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo le 13,30 di oggi, a Pessina Cremonese, per sversamento di rifiuti liquidi da una autocisterna. Il fatto è accaduto nel parcheggio della Trattoria dell’Autista. La squadra, arrivata sul posto, ha riscontrava lo sversamento di rifiuti liquidi acquosi contenente inchiostro.

Il prodotto sversato, che non comporta inquinamento ambientale o pericolosità per le persone, è stato totalmente aspirato. Si è poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata ed è stata avvisata l’Arpa per i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Pessina, Ester Stanga, che a sua volta ha allertato i tecnici del Comune, i quali si sono assicurati che non ci fossero stati sversamenti nei tombini. “Mi hanno assicurato”, ha detto il sindaco, “che non ci sono stati problemi di infiltrazioni. L’autista del mezzo, tra l’altro, aveva da subito cominciato ad aspirare il liquido fuoriuscito”.

© Riproduzione riservata