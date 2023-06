Mercoledì 28 Giugno il cinema sotto le stelle dell’Arena Giardino dedica una serata al Kurdistan e all’emergenza umanitaria in cui continua a versare la sua popolazione.

Alle ore 21.40 verrà proiettato il documentario The Matchmaker, introdotto dalla Regista Benedetta Argentieri, presente in sala.

L’ingresso per la serata, organizzata in collaborazione con Arci Persichello, con il collettivo Cremona4Rojava e patrocinata dal Comune di Cremona, sarà a libera offerta in favore della Onlus “Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia”, che si occupa principalmente di assistenza sanitaria ed educativa alle popolazioni civili siriane e turche martoriate dalla guerra e dal terremoto (www.mezzalunarossakurdistan.org).

Il documentario è stato presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia 2022 e offre uno spunto di riflessione lontano dagli stereotipi sulla guerra dell’autoproclamato Stato Islamico.

La regista Benedetta Argentieri indaga, infatti, il ruolo delle donne che hanno fatto parte del califfato, intervistando in esclusiva mondiale Tooba Gondal, classe 1994, che ha lasciato una vita agiata in Inghilterra per recarsi in Siria e unirsi a Isis dopo anni di propaganda virtuale: la donna viene definita la “Matchmaker”, ossia colei che trova le mogli per i miliziani. Durante l’intervista, Tooba racconta di voler tornare in Europa, come molte e molti altri sconfitti provenienti da ogni parte del mondo.

Quale é stato realmente il suo ruolo? Chi sta gestendo i miliziani che reclamano un ritorno in patria, senza tribunale internazionale? Gli attivisti e le attiviste di Cremona4Rojava e la Regista introdurranno il documentario affrontando queste e altre domande.

