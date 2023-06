“Una buona notizia: dal 15 luglio riparte il servizio del treno ‘Freccia della Versilia, che da Bergamo, Brescia

e Cremona porta fino a Pisa e alle località balneari della Toscana”.

E’ questo l’annuncio di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, in merito alla

ripresa di un treno, il Bergamo-Pisa Centrale, molto utilizzato dai viaggiatori lombardi, cancellato nel 2020,

durante il periodo del Covid, e mai più ripreso. Ora, finalmente, il rientro in servizio.

Una battaglia di lungo corso, quella per il ripristino della corsa, condotta a suon di interrogazioni dal consigliere regionale Dem Matteo Piloni e dal collega M5S Marco degli Angeli oltre che condivisa ultimamente dal consigliere regionale FdI Marcello Ventura. Negli utlimi mesi era stata avviata anche una petizione su change.org per chiedere che il diretto tornasse nella stagione estiva.

“Un impegno concreto di Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Trenitalia e

Trenord, per riattivare un servizio particolarmente richiesto, sul quale ho insistito parecchio sin da quando

sono stato nominato assessore – spiega l’assessore Lucente -. Dal 15 luglio al 10 settembre il ‘Freccia della

Versilia’ sarà operativo tutti i sabati e i festivi, valorizzando una tratta strategica anche da un punto di vista

turistico. L’offerta poi riprenderà in maniera stabile, durante tutta la settimana, a partire dal prossimo

cambio di orario, previsto a dicembre”.

La sosta nel periodo autunnale sarà necessaria per consentire una serie di interventi sulla linea Pontremolese, interessata da interruzioni della circolazione per numerosi fine settimana.

Ecco gli orari: il treno 2591 partirà da Bergamo alle ore 6.43 per arrivare a Pisa Centrale alle ore 11.59 (le

fermate: Grumello del Monte 7.04; Palazzolo sull’Oglio 7.09; Coccaglio 7.16; Rovato 7.23; Brescia 7.40;

Manerbio 8.00; Verolanuova 8.06; Cremona 8.40; Castelvetro 8.46; Busseto 8.59; Fidenza 9.16; Fornovo

9.35; Borgo Val di Taro 10.05; Pontremoli 10.24; Villafranca-Bagnone 10.34; Aulla Lunigiana 10.41;

S.Stefano di Magra 10.48; Sarzana 10.56; Carrara-Avenza 11.04; Massa Centro 11.12; Forte dei MarmiSeravezza-Querceta 11.18; Pietrasanta 11.24; Viareggio 11.34; Pisa S.Rossore 11.49).

Il ritorno: il treno 2592 partirà da Pisa Centrale alle 17.58 per arrivare a Bergamo alle 23.10

(le fermate: Pisa S.Rossore 18.04; Viareggio 18.17; Pietrasanta 18.24; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta

18.29; Massa Centro 18.35; carrara-Avenza 18.42; Sarzana 18.51; S.Stefano di Magra 19.00; Aulla Lunigiana

19.06; Villafranca-Bagnone 19.20; Pontremoli 19.32; Borgo Val di Taro 19.55; Berceto 20.11; Solignano

20.17; Fornovo 20.32; Medesano 20.40; Fidenza 20.53; Busseto 21.03; Castelvetro 21.16; Cremona 21.24;

Verolanuova 21.49; Manerbio 21.56; Brescia 22.19; Rovato 22.32; Palazzolo sull’Oglio 22.44; Grumello del

Monte 22.50).

Soddisfatto per la notizia il consigliere regionale cremonese Marcello Ventura che afferma “La riattivazione

della freccia della Versilia è un’ottima notizia nonché un importante risultato a seguito di una battaglia che mi

ha visto in prima fila insieme all’Assessore Lucente che ringrazio per l’impegno profuso. Questa notizia

agevolerà sensibilmente i molti turisti cremonesi che si recano in Versilia che da dopo la pandemia si sono

visti togliere questo importante servizio.

Sarà poi mia premura assicurarmi che il servizio sia effettivamente esteso a tutti i giorni della settimana durante il periodo estivo per dare maggiore flessibilità di giorni ed orari ai passeggeri della tratta. Inoltre, la riattivazione del treno è importante anche dal punto di vista della sostenibilità perché andrà a ridurre il traffico, le code e il relativo impatto ambientale. Quindi un’ottima notizia che fa bene all’economia del territorio, al turismo e all’ambiente”.

© Riproduzione riservata