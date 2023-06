Rotary e Comune di Cremona insieme per gli Orti Urbani di Borgo Loreto. 18 appezzamenti, in via San Bernardo, realizzati grazie all’impegno dei Rotary cremonesi: Cremona Monteverdi, Cremona, Cremona Po e Soresina che saranno assegnati grazie al bando che sarà pubblicato lunedì.

Un progetto che rappresenta un modello per altre iniziative, ha spiegato l’assessore al verde, Luca Zanacchi e che ha già ricevuto molte le richieste già giunte in Comune, ancora prima che fosse aperto il bando.

“È un’area bellissima, un progetto innovativo e molto in linea con l’idea che noi stavamo strutturando per una nuova modalità di gestione delle aree ortive della città – ha sottolineato Zanacchi – con questo dovremmo arrivare a 180 orti urbani a Cremona. Sono spazi di socializzazione, di incontro di generazioni e culture diverse e che abbiamo voluto però normare e racchiudere in un regolamento che tenga conto delle diverse esigenze e modi di vivere spazi che ricoprono anche un ruolo di carattere sociale”

“Siamo consapevoli – ha proseguito l’assessore – che esistono nuclei familiari che si appoggiano agli orti anche come aiuto all’economia domestica e dell’importanza della valorizzazione di aree verdi nei quartieri che dove in passato si sono verificati abbandoni di rifiuti”.

Il bando sarà pubblicato lunedì 3 luglio, anche se il Comune è già stato inondato di richieste perché gli orti urbani sono molto richiesti dalla cittadinanza. E’ stato inoltre individuato un gestore che si occuperà anche della manutenzione.

Non è mancato un ringraziamento ai Rotary di Cremona e Soresina che hanno proposto e finanziato il progetto costato 17.500€ a cui sponsor e rotariani hanno donato tempo e beni di altrettanto valore.

Nel servizio di Cristina Coppola le interviste a Luciano Pozzi, presidente Rotary Cremona Monteverdi nell’anno 2021-22 e promotore dell’iniziativa, e all’assessore Luca Zanacchi.

