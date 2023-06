Ci sarà anche Campagna Amica, sabato 1 luglio, alla “Festa del Luartìs” organizzata a Isola Dovarese dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e con il Parco Regionale dell’Oglio Sud.

Gli agricoltori di Coldiretti Cremona non potevano mancare in occasione di un’iniziativa che rende omaggio a una tipicità del territorio, il “luartìs”, il germoglio del luppolo selvatico, pianta spontanea da cui ricavare, raccolto fra marzo e aprile e poi conservato, un ingrediente perfetto per ricette contadine come la frittata o il risotto.

La Pro Loco di Isola Dovarese ha messo in campo talenti ed energie, per donare agli appassionati un sabato da non perdere. C’è anche la presenza del mercato contadino degli agricoltori di Campagna Amica, che saranno in piazza Matteotti dalle ore 17:30 alle 21 circa, portando le primizie che nascono dall’agricoltura.

Nella piazza che è il cuore di Isola Dovarese, nella serata di sabato 1 luglio, a cura della Pro Loco ci saranno musica e buon cibo, inclusi piatti della tradizione (quali la frittata di luartis) in omaggio alla pianta che dà il tema alla festa. La manifestazione si prefigge di ricordare il legame stretto dell’uomo con la natura e soprattutto con quella vegetazione spontanea che, in passato, rappresentava una risorsa preziosa nell’alimentazione e nella cura del corpo.

“Volentieri prendiamo parte a un’iniziativa dedicata a una pianta spontanea, che non si coltiva. La nostra campagna tradizionalmente la dona a chi è attento e rispettoso dell’ambiente. Poi, la passione e la conoscenza, la saggezza contadina, ne fanno un ingrediente che sabato sera con gioia tutti torneremo a gustare” rimarcano gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica, nel ringraziare gli organizzatori per l’invito. “Dal canto nostro, proporremo presso il mercato i cibi che nascono dalla campagna e dal nostro lavoro. Portando formaggi tipici, orticole di stagione, miele e confetture, salumi, vino e altri prodotti. Vogliamo così contribuire a questa festa, dedicata alla campagna cremonese, con i suoi sapori e le sue tradizioni”.

