Negozi aperti questa sera per il primo dei Giovedi d’Estate, con varie iniziative di animazione per le vie del centro. In piazza Stradivari, atmosfere internazionali nello spettacolo Culture in Dialogo, in collaborazione tra Comune, associazione residenti stranieri e Dipartimento di Musicologia della Università di Pavia.

In piazza Roma il Centro Fumetto Andrea Pazienza, ha animato la serata con la raccolta fondi a favore di Apac, per sostenere le colonie feline di gatti randagi, mentre si è giocato ai tavoli della “Buca del Coboldo” e con l’Accademia Scacchi.

Streetfood in largo Boccaccino e gran finale con i fuochi d’artificio di San Pietro in fondo a viale Po.

