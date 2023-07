Dopo l’edizione dello scorso autunno organizzata a Cremona, il Festival del Turismo Musicale 2023 è stato ospitato dal Comune di Napoli dove, nel prestigioso Palazzo delle Arti, si è tenuto, il tavolo di lavoro “I Comuni Musicali in Italia”. Un importante momento di confronto e condivisione tra i Comuni per la creazione di una rete tra le Amministrazioni locali che lavorano e investono su progettualità e politiche che vedono la musica come un asset strategico di sviluppo territoriale. Presente al workshop il Comune di Cremona con l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini e la Responsabile del Servizio Turismo Paola Milo che hanno lavorato per tutta la giornata con i referenti delle amministrazioni comunali di Napoli, Bologna, Brescia, Catania, Melpignano, Pesaro, Torino e Verona. L’obiettivo quello di rafforzare le connessioni tra i Comuni partecipanti, favorendo lo scambio di idee e progetti per la creazione del primo network di Comuni Musicali in Italia e per l’identificazione delle prime azioni concrete da implementare nel biennio 2023-2024. Il Tavolo di Lavoro ha previsto due momenti: il primo dedicato all’approfondimento di temi chiave per lo sviluppo di strategie e politiche di Turismo Musicale; il secondo, per lavorare insieme alla creazione di una rete di Comuni Musicali, identificando i possibili sviluppi ed opportunità e concordando sulle prime azioni da porre in essere. La discussione è stata guidata da Butik, impresa sociale specializzata in Turismo Musicale, e da Collaboriamo, specialisti in economia collaborativa e community design.

“Importante opportunità di confronto e relazione con i Comuni musicali che avevamo incontrato anche a Cremona nello scorso mese di ottobre” dichiara l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini. “Il tavolo di lavoro ha evidenziato la necessità di costituire una rete, con una precisa forma giuridica che andremo a definire, per poter accedere a fondi di sostegno alle diverse attività e nello stesso tempo facilitare collaborazioni e condividere buone pratiche fra amministrazioni comunali e istituzioni musicali. Il sistema Cremona ha investito molte risorse e progettualità nel turismo musicale e questa opportunità rappresenta un ulteriore volano per continuare a crescere in questo specifico segmento turistico”.

