La prevenzione, il controllo, la diagnosi e la regionalizzazione della malattia. Temi al centro del convegno peste suina emergenza europea organizzato dall’europarlamentare del gruppo Ecr-Delegazione italiana Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi insieme con il consigliere regionale Marcello Ventura che si è tenuto nella Sala Stradivari di CremonaFiere. Dal primo caso in Piemonte a inizio 2022 fino agli ultimi focolai individuati nel pavese, anche l’Italia e la Lombardia hanno alzato la guardia per mettere in campo misure di contenimento del problema. Il servizio di Michela Cotelli

