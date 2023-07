Saldi al via dal 6 luglio in Lombardia ma con i pre-saldi già si incominciano a vedere nelle vetrine i cartelli con i primi sconti. Dopo un maggio non particolarmente positivo per il commercio, i negozianti guardano alla prossima settimana con fiducia, e soprattutto molte aspettative. Intanto ci sono anche nuove regole per svendite e e-commerce.

Il servizio di Michela Cotelli

